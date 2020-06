Un raro smartphone di Xiaomi è stato 'fatto a pezzi' da un appassionato

Dopo essersi fatto vedere dal vivo in Italia in alcuni store (ma solo dietro teca), uno degli smartphone più rari di Xiaomi torna a far parlare di sé. Infatti, qualcuno ha deciso persino di "farlo a pezzi".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina e come potete vedere nelle foto a corredo dell'articolo, il dispositivo a cui ci riferiamo è Xiaomi Mi Mix Alpha, smartphone che è nelle mani di ben pochi utenti a livello globale. Infatti, tempo fa si parlava di un prezzo pari a circa 2560 euro e di unità molto limitate, ma poi in realtà non si è più saputo molto e sul sito Global ufficiale dell'azienda non c'è nemmeno il pulsante per acquistare il dispositivo.

Fatto sta che Mi Mix Alpha, anche a causa del suo "tour" nei Mi Store, ha attirato particolarmente l'attenzione degli appassionati, soprattutto grazie al suo display "avvolgente", che va a coprire anche i lati dello smartphone (lo screen-to-body ratio è del 180,6%). Tra l'altro, a livello di caratteristiche tecniche stiamo parlando di un top di gamma del 2019, dato che il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 855 Plus, affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Tra l'altro, secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi avrebbe deciso di aggiornare lo smartphone al processore Qualcomm Snapdragon 865, ma non abbiamo informazioni ufficiali in merito.

Insomma, Xiaomi Mi Mix Alpha finora è stata più una "prova di forza" dell'azienda cinese, piuttosto che uno smartphone che punta realmente al mercato consumer. In ogni caso, è interessante notare come qualcuno sia riuscito a recuperarne un'unità, smontarla e pubblicare le foto online, in modo da mostrare a tutti i componenti interni.