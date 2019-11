Raro e spettacolare fenomeno su una spiaggia finlandese: ci sono migliaia uova di ghiaccio

Sulla Terra ci sono tantissimi fenomeni, molti dei quali completamente sconosciuti ai più e noti solo dagli "addetti ai lavori" che li studiano. Come ad esempio le "uova di ghiaccio" fotografate recentemente su una spiaggia della Finlandia, che hanno meravigliato tutto il globo.

Il fotografo amatoriale Risto Mattila si è imbattuto nello strano spettacolo mentre camminava con sua moglie sull'isola di Hailuoto. Le "uova di ghiaccio" erano disseminate in un'area grande un quarto di un campo da calcio e avevano una dimensione che variava da quella di un uovo di gallina a quella di un grosso pallone da calcio, afferma Mattila alla BBC.

L'uomo "non aveva mai visto nulla del genere durante i 25 anni che ha vissuto nelle vicinanze". Ma non solo Mattila, anche altri abitanti dell'isola sono rimasti sorpresi del fenomeno, secondo quanto riportato dalla BBC. Altri l'avevano già visto prima d'ora, ma mai su un'area così vasta.

Cosa sono? Sebbene abbastanza rare, queste uova di ghiaccio si formano in modo simile al vetro del mare o alle pietre arrotondate che si trovano sulla spiaggia, riferisce l'esperto della BBC Weather, George Goodfellow.

Quando delle lastre di ghiaccio si staccano dalle calotte più grandi, i frammenti vengono modellati dalla forza del vento e dalle onde, erodendo lentamente i loro bordi frastagliati in curve morbide. Successivamente, l'acqua di mare si attacca e si congela sulle "uova" in formazione, accrescendo le loro dimensioni come quando una palla di neve rotola sul terreno. Quest'ultime vengono poi trasportate fino a riva.

Un fenomeno "semplice", ma che riesce a stupire con la sua peculiarità. Una testimonianza delle stranezze che possono verificarsi sulla nostra bella Terra.