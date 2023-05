Quanto è raro trovare un quadrifoglio? I numeri dietro il ritrovamento

Il quadrifoglio è un simbolo di fortuna presente in molte culture. Tuttavia, vi siete mai chiesti quanto sia raro trovare un quadrifoglio? Oggi ve lo spieghiamo in modo semplice, sviscerando i numeri dietro la loro scoperta.

Una statistica abbastanza diffusa sostiene che solo circa un trifoglio su 10.000 abbia quattro foglie, ma non è esattamente vero. Si tratta di una stima meno ottimista del previsto, poiché un team di ricercatori nel 2017 ha fatto una ricerca esaminando 5,7 milioni di trifogli e ha scoperto che la probabilità di trovare un quadrifoglio era in realtà 1 su 5.000.

Tuttavia, la quarta foglia aggiuntiva dipende anche dalla pianta. "Gli allevatori hanno selezionato varietà che producono fino al 50% delle foglie con quattro foglioline", ha dichiarato il direttore dei giardini botanici dell'Università del Delaware, John Frett. "Una grande macchia di trifoglio può crescere con una maggiore capacità di produrre foglie più grandi del normale con quattro foglioline, portando a un aumento del tasso di scoperta dell'inafferrabile quadrifoglio."

Ad esempio Suzi Mekhitarian, donna australiana, nel 2014 si è imbattuta in una macchia di 21 quadrifogli nel suo giardino: una probabilità - se fosse stata un prato tipico - di circa 1 seguito da 78 zeri (a proposito, ecco i numeri più grandi dell'Universo). Per alcuni scienziati, un evento come quello capitato da Suzi si verifica ogni 4-5 anni. Questo perché, in generale, l'avere quattro foglie è un tratto recessivo nel trifoglio e nelle piante.

"Il gene responsabile dei quadrifogli è 'recessivo', il che significa che la pianta produrrà solo quattro foglie se ha il gene a quattro foglie su tutti e quattro i cromosomi, il che è un evento raro", afferma infine Frett. Insomma, trovare un quadrifoglio è raro, ma non così tanto.