Un raro vuoto nel vento solare ha sconvolto l'atmosfera di Marte

Lo scorso 26 dicembre, l’atmosfera marziana si è gonfiata improvvisamente, espandendosi per migliaia di chilometri nello spazio. Secondo gli scienziati, questo raro evento è stato innescato da un drastico calo del vento solare, che ha sconvolto il campo magnetico del Pianeta Rosso.

Il vento solare è un flusso di particelle cariche proveniente dal Sole, che soffia con intensità pressoché costante. Tuttavia, la forza di questo vento può fluttuare a seconda dell’attività solare, trasformandosi ad esempio in una raffica di particelle cosmiche in grado di provocare fantastiche aurore (o mandare in tilt una linea ferroviaria).

L’evento che ha sconvolto Marte l’anno scorso era qualcosa di ancora diverso. Si trattava di due distinte raffiche, una più lenta e una più veloce, che si sono fuse dando vita a un vento estremamente rapido. Al termine di questa burrasca spaziale, la densità di particelle cariche è scesa di oltre 100 volte.

È stata questo insolito vuoto di vento solare a scatenare l’evento osservato. La magnetosfera di Marte, infatti, è originata dall’interazione tra la sua ionosfera il vento solare. Quando la pressione del flusso di particelle è diminuita, la magnetosfera di Marte si è espansa come se si fosse sfilata un corpetto troppo stretto.

L’intero processo è stato osservato dalla sonda MAVEN della NASA, che ruota attorno al Pianeta Rosso ormai dal 2014 con l’obbiettivo di monitorare l’alta atmosfera marziana.

Gli scienziati sperano che il fenomeno possa aiutarci a capire come funzionano i campi magnetici dei pianeti al di fuori del Sistema Solare, che orbitano attorno a stelle molto diverse dal nostro Sole.