Raspberry annuncia il nuovo Raspberry Pi 400: una tastiera con computer integrato da 70$

A qualche mese dall’annuncio della nuova fotocamera Raspberry da 12 megapixel, la Raspberry Foundation ha svelato un nuovo prodotto: si chiama Raspberry Pi 400 e sostanzialmente è un personal computer costruito all’interno di una tastiera da 78 tasti, da 70 Dollari.

Come si può vedere nel video ufficiale, il Pi 400 ha le dimensioni di una tastiera, ma include tutte le porte ed i connettori preseti sui PC. Il processore è il Broadcom BCM2711 quad-core, che fornisce anche l’alimentazione, accompagnato da 4 gigabyte di RAM e supporto WiFi Dual Band, oltre che Bluetooth 5.1 e Gigabit Ethernet. Sono anche presenti tre porte USB (due USB 3.0 ed una USB 2.0), due ingressi micro HDMI, l’interfaccia GPIO ed uno slot per le schede microSD che può essere usato per espandere la memoria.

A 70 Dollari quindi è possibile portare a casa un kit completo: nella confezione è presente anche una scheda microSD preformattata da 16 gigabyte, una guida per principianti, un cavo micro HDMI ad HDMI-A da un metro ed un mouse.

Raspberry sottolinea che l’idea di creare il Pi 400 è venuta agli ingegneri per aiutare gli “utenti meno esperti che hanno problemi con la configurazione di dispositivi composti da più parti, che soprattutto a causa della pandemia non possono avvalersi del supporto pratico di tecnici o di altre persone”.