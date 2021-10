Ecco Raspberry HAT, l'add-on per il controllo via PC dei robot LEGO

Raspberry Pi è al centro di vari progetti fai-da-te della comunità informatica, grazie anche ai microcontroller Raspberry Pi Pico, che hanno dimensioni e prezzi irrisori e sono perfetti per la miniaturizzazione dei progetti dei fan. Di recente, però, Raspberry ha anche annunciato un nuovo add-on che supporta i robot LEGO.

L'add-on permetterà agli utenti di utilizzare i dispositivi Raspberry per controllare alcuni robot LEGO: il nome del dispositivo è Hardware Attached on Top, o HAT, e una volta inserito su una scheda Raspberry Pi qualsiasi garantirà quattro porte diverse per il collegamento delle componenti SPIKE dei progetti LEGO Education. Inoltre, il dispositivo dovrebbe permettere anche la connessione con gli Inventor Kit LEGO Mindstorms.

Insieme a HAT, Raspberry ha rilasciato una serie di comandi Python per i robot, che permetteranno di scrivere software per controllare le parti collegate all'add-on. La possibilità di programmare i robot LEGO non è nuova, poiché i prodotti Education la forniscono come funzione di fabbrica: essa viene però facilitata dalla connessione con HAT, che non richiede un PC o un iPad separato per la scrittura delle linee di codice.

Inoltre, la presenza di quattro porte diverse per le componenti garantisce enorme flessibilità ai progetti, che tramite HAT possono essere facilmente connessi ad una batteria 8V, capace di dare energia sia alla componente Raspberry che a ogni accessorio aggiuntivo.

L'add-on HAT sembra essere un primo passo verso una collaborazione tra LEGO e Raspberry: le due compagnie, infatti, condividono lo stesso approccio "fai-da-te", mentre entrambe lavorano anche nel campo della robotica. Intanto, comunque, Raspberry Pi è stato usato come base per il mini-clone del Game Boy Thumby.