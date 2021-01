Raspberry lancia Pi Pico: è un microcontroller venduto a 4 dollari

A qualche mese dal lancio di Raspberry Pi 400, la nota azienda torna a svelare un nuovo prodotto. Questa volta si tratta di Raspberry Pi Pico, un microcontroller venduto ad appena quattro dollari.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e SlashGear, il prodotto è stato reso disponibile all'acquisto mediante il portale ufficiale di Raspberry (è necessario passare i rivenditori indicati). In ogni caso, il microcontroller è basato su un nuovo chip proprietario, chiamato RP2040. Quest'ultimo dispone di due core ARM Cortex-M0 operanti alla frequenza di 133 MHz. Non mancano inoltre 264KB di RAM, nonché una porta microUSB. Ci sono anche 26 pin GPIO e un sensore per la temperatura. Per chi non lo sapesse, Pi Pico rappresenta il primo microcontroller prodotto da Raspberry.

Ricordiamo che un microcontroller può essere utilizzato per interfacciarsi con vari sensori e dispositivi, in modo da controllare questi ultimi. Questo significa che è possibile dare vita a dei progetti interessanti mediante l'economico Raspberry Pi Pico. In ogni caso, non è presente il supporto né al Wi-Fi né al Bluetooth.

Il nuovo prodotto Pi Pico è stato annunciato da Raspberry anche mediante la pubblicazione di un trailer ufficiale sul canale YouTube dell'azienda. Potete vedere quest'ultimo tramite il player presente in apertura.