Raspberry Pi 5 è qui: non più economico, ma più potente e veloce

A quattro anni dalla presentazione di Raspberry Pi 4, la Raspberry Pi Foundation ha svelato la quinta generazione della serie di computer a scheda singola, battezzata appunto Raspberry Pi 5 che arriverà ad ottobre e porterà con se un importante balzo a livello di prestazioni che coinciderà anche con un aumento del prezzo.

Il team di Raspberry Pi, in una serie di video pubblicati sui propri canali ufficiali YouTube sottolinea i miglioramenti a livello di performance, legati al processore ARM Cortex-A76 quad-core a 64 bit che gira a 2,4 Ghz, con un incremento del 2-3x rispetto al Raspberry Pi 4. A migliorare è anche la grafica, che si basa sulla GPU VideoCore VII da 800 MHz, oltre che l’archiviazione che supporta la modalità SDR104 ad alta velocità, il che coinciderà con un potenziale raddoppio delle prestazioni di picco della scheda SD. Disponibile anche l’interfaccia PCI Express 2.0 single-lane, che potrà essere utilizzata con un adattatore.

Raspberry Pi 5 è dotato per la prima volta di un componente realizzato da Raspberry Pi Foundation: si tratta del Southbridge, presente nella scheda madre e che la aiuta a comunicare con le periferiche. Secondo i progettisti, il Southbridge “offre un cambiamento radicale nelle prestazioni e nelle funzionalità delle periferiche”, garantendo velocità di trasferimento più elevate verso unità UAS esterne ed altre periferiche.

Presenti due ricetrasmettitori MIPI da 1,5 Gbps four-lane che permettono di collegare fino a due fotocamere o display, oltre che l’interfaccia PCI Express 2.0 single-lane, per la prima volta che offre il supporto a “periferiche a larghezza di banda elevata”. Raspberry Pi però evidenzia che per sfruttarla al massimo sarà comunque necessario un adattatore separato come un HAT M.2.

Al suo interno troviamo due uscite display HDMI 4Kp60 con supporto HDR, uno slot microSD, due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, Gigabit Ethernet ed un ingresso di alimentazione DC CC da 5V tramite USB-C. Garantito anche il supporto Bluetooth 5.0 e Bluetooth Low Energy.

Come spiegato sul post pubblicato sul blog ufficiale di Raspberry Pi, il Raspberry Pi 5 costerà 60 Dollari per la versione con 4GB di RAM ed 80 Dollari per quella da 8GB. Per fare un raffronto Raspberry Pi 5 costava 55 Dollari per la variante 4GB e 75 Dollari per quella da 8GB. La disponibilità è garantita entro la fine di ottobre.