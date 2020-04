Raspberry Pi annuncia una nuova fotocamera da 12 megapixel

La Raspberry Pi Foundation ha annunciato una nuova camera board che dovrebbe migliorare notevolmente le capacità fotografiche a disposizione per gli appassionati di fotografia. Si chiama High Quality Camera ed è costruita attorno ad un sensore IMX477 prodotto da Sony da 12,3 megapixel con pixel da 1,55 micron.

Già in passato erano stati presentati alcuni obiettivi per questa fotocamera ma presentavano sensori molto più piccoli, con una risoluzione inferiore e con obiettivi a fuoco fisso. La High Quality Camera, tuttavia, supporta obiettivi intercambiabili con attacco di tipo C e CS ed offre una messa a fuoco facilmente regolabile. Le prime opzioni disponibili presso i rivenditori autorizzati includono un obiettivo con attacco CS da 6 mm al costo di 25 dollari ed un obiettivo con attacco C da 16 mm da 50 dollari.

La scheda ha un collegamento di tipo CS, ma viene fornito anche un adattatore di tipo C. Sarà così possibile collegare facilmente una vasta gamma di obiettivi anche di terze parti.

I proprietari di Raspberry Pi hanno utilizzato questi moduli per progettare telecamere adottate in diversi sistemi di sicurezza domestica e nelle configurazioni di droni fai-da-te. L’ufficio stampa dell’azienda britannica ha pubblicato una nuova guida per l’utilizzo delle fotocamere con il Pi, disponibile al costo di 12,50 dollari in formato cartaceo o gratuitamente in formato PDF.

La High Quality Camera è compatibile con tutti i Raspberry Pi a partire dal primo modello B. Il precedente modulo da 8 megapixel continuerà a essere disponibile come opzione più economica e compatta. La nuova fotocamera è in vendita da oggi al prezzo di 50 dollari.

Nel corso degli anni le soluzioni proposte da Raspberry Pi hanno ottenuto un successo sempre crescente tanto che l'organizzazione ha deciso di aprire il suo primo store fisico nel Regno Unito lo scorso anno.