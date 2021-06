Rasputin di Boney M, spunta la cover definitiva con gli spazzolini elettrici

Diciamocelo, YouTube è ancora una inesauribile fonte di genio, follia e creatività. Dopo aver visto e ascoltato l'esilarante imitazione Eminem sulle criptovalute passiamo a un'altra ingegnosa categoria di parodie.

Quella di oggi è una bellissima cover di Rasputin di Boney M. Il pezzo anni '70, passato alla storia per il suo iconico groove, è finito sotto le grinfie di Device Orchestra, uno youtuber specializzato nella rivisitazione delle canzoni più famose utilizzando gli strumenti di consumo più disparati.

Il video di oggi lo vede alle prese con spazzolini elettrici antropomorfi, etichettatrici, ferri da stiro e un controller della PS2. La parte ancora più interessante, oltre al sapiente uso di oggetti di uso comune per ricreare delle elaboratissime cover, è la metodica di scelta delle canzoni, ovvero tramite sondaggi posti alla sua community.

Fra le più belle creazioni di Device Orchestra, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche a Believer degli Imagine Dragons e alla sigla ufficiale dei Pokémon.

Non è certo la prima volta che assistiamo a forme d'arte concettualmente simili a questa. Magari con qualche artificio estetico in meno o in più, o con metodiche più o meno complesse di questa. Del resto, la cover della marcia imperiale di Star Wars suonata dai floppy ormai è storia.