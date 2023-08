Ratchet & Clank: Rift Apart si aggiorna: c'è il Ray Tracing su GPU AMD

Dopo l'aggiornamento driver AMD per Ratchet & Clank: Rift Apart, arriva la risposta ufficiale da parte di Nixxes, con tanto di update al gioco che porta finalmente il Ray Tracing anche sulle schede Radeon.

Sembrava un'epopea senza fine, ma è arrivato il giorno del fatidico aggiornamento al titolo più atteso dell'estate, il porting dell'esclusiva PlayStation che ha fatto temere per i nostri SSD ma che alla fine si è dimostrato decisamente più ottimizzato del previsto grazie alla tecnologia DirectStorage di Microsoft e alla decompressione GPU delle texture.

Nonostante i driver AMD siano arrivati già da qualche giorno, gli utenti dotati di GPU Radeon RX Serie 6000 o 7000 non hanno potuto provare il gioco con luci e riflessi in tempo reale fino a questo momento, ovvero fino alla patch che porta il gioco alla versione v1.808.0.0.

Nel changelog ufficiale si legge chiaramente che viene "attivato il ray-tracing per le GPU AMD compatibili in presenza del software AMD Adrenalin Etition 23.10.23.03", pertanto sarà necessario aggiornare sia il gioco che i driver della scheda video per ottenere la piena compatibilità con il ray tracing all'interno del gioco.

Per saperne di più sulla bontà del porting, ecco la nostra prova di Ratchet & Clank: Rift Apart su PC e Steam Deck.