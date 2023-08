Ratchet & Clank: Rift Apart, finalmente si può giocare anche con le GPU AMD

A qualche ora dall'ultimo aggiornamento di Ratchet & Clank: Rift Apart, apparentemente risolutivo per alcuni bug e crash, arrivano interessanti novità anche per gli utenti equipaggiati con schede video del team rosso.

In queste ore, infatti, anche AMD ha aggiornato i driver Adrenalin, migliorando il supporto per il porting dei ragazzi di Nixxess. Al lancio, infatti, le GPU Radeon avevano problemi con Ratchet & Clank: Rift Apart, in particolare con il Ray Tracing.

Con la nuova build 23.10.23.03, AMD punta a risolvere alcune criticità del gioco con un supporto specificatamente pensato per questo titolo, un po' come accade sulla sponda verde prima dell'arrivo sul mercato di alcuni giochi più altisonanti.

Il changelog completo evidenzia il supporto per Ratchet & Clank: Rift Apart, risolvendo contemporaneamente sporadici crash e timeout durante l'esecuzione del gioco con Ray Tracing e risoluzione dinamica attiva, anche su schede come la RX 7900 XTX.

Aleggia ancora lo spettro di alcuni problemi noti, su cui l'azienda dovrebbe essere attivamente al lavoro, ma nessuno di questi sembra affliggere direttamente il porting del titolo Sony.

Se volete scoprire le nostre impressioni sul gioco, ecco la nostra prova su PC e Steam Deck di Ratchet & Clank: Rift Apart, eseguita però su una configurazione dotata di una scheda video del team verde.