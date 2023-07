Ratchet & Clank: Rift Apart, NVIDIA sfoggia il DLSS3: numeri impressionanti

A una manciata di giri d'orologio dall'fischio d'inizio per Ratchet & Clank: Rift Apart su PC, torniamo a parlare del porting più chiacchierato del momento, poiché a livello tecnologico sarà unico nel suo genere e primo di una - speriamo - lunga lista.

Ratchet & Clank: Rift Apart, infatti, su PC vanterà un supporto pressoché completo alle più recenti tecnologie NVIDIA, incluso lo stupefacente RTX IO visto alla prova su Portal Prelude.

Praticamente propedeutico per ottimizzare le performance di DirectStorage nella decompressione GPU e quindi per il caricamento istantaneo degli shift tra i vari mondi di gioco, RTX IO avrà quindi un battesimo di fuoco con il titolo di Insomniac, una delle esclusive Sony più attese dal pubblico PC per via della sua grafica mozzafiato.

Insieme a RTX IO, tuttavia, daranno lustro alla casata dal blasone verde anche le altre tecnologie "nascoste" sotto l'ombrello della sigla RTX. Tra tutte, il DLSS3 con Frame Generation e Reflex, esclusivo delle schede video di ultima generazione e che ha già avuto modo di dimostrare la sua forza in più di un'occasione (persino dove non era supportato, come la mod DLSS3 per Star Wars Jedi: Survivor).

Stando allo sneak peek di NVIDIA (che tra l'altro potete recuperare nel secondo video in calce, il primo è dedicato a RTX IO), RTX 4080 e RTX 4090 sono in grado di garantire framerate superiori a 140 in 4K e con dettagli al massimo grazie al DLSS3, fornendo parallelamente caricamenti lampo grazie a RTX IO e alla decompressione GPU.