Ratchet & Clank: Rift Apart PC potrebbe avere una tecnologia straordinaria

Mentre continua a tenere banco la questione dell'assenza dell'SSD dai requisiti di Ratchet & Clank in dirittura d'arrivo a fine luglio 2023 per PC, giungono altri interessanti dettagli tecnici sul titolo di Insomniac.

A quanto pare, infatti, come rivela Tom's, potrebbe trattarsi del primo titolo a supportare e a poggiare le proprie meccaniche in maniera strettamente propedeutica sulla tecnologia Microsoft DirectStorage 1.2 con decompressione mediata dalla GPU.

Spostare il carico di lavoro della decompressione dalla CPU alla GPU, come abbiamo visto anche nel nostro speciale su DirectStorage 1.1, può seriamente cambiare le dinamiche di un gioco e non riducendo semplicemente i tempi di caricamento, ma consentendo al motore di gioco di ottenere il tempo reale gli elementi che gli servono. Chi ha già giocato a Ratchet & Clank: Rift Apart avrà già capito dove questo elemento, tutt'altro che trascurabile, potrà andare a collocarsi, ovvero nelle transizioni rapide tra le varie aree di gioco, tassello imprescindibile delle meccaniche del titolo.

Con ogni probabilità, quindi, sarà proprio il nuovo porting Sony il primo titolo a fare uso di questa tecnologia, assente in Forspoken, primo titolo con DirectStorage su PC.

Nonostante ciò, i requisiti di Ratchet & Clank: Rift Apart hanno già messo in chiaro che si tratterà di un gioco impegnativo, con almeno 75 GB di spazio richiesto e almeno una RTX 3070 per giocare con Ray Tracing a 1440p.