Ratchet & Clank: Rift Apart, altro che SSD: ora su PC è più veloce di PS5

All'alba del lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart su PC e Steam Deck, molte delle polemiche relative all'utilizzo del famigerato SSD di PS5 si sono dissipate grazie alla bontà del porting (e alle prestazioni discutibili di caricamento in caso di utilizzo di un HDD tradizionale).

Tuttavia, proprio i tempi di caricamento nelle transizioni dimensionali sono stati al centro di gran parte dei confronti, mostrando il leggero spunto di PS5 rispetto anche alle migliori configurazioni PC.

Ebbene, alcuni utenti sembrano aver trovato una soluzione a questo "problema". A segnalarlo è stato un appassionato su Twitter, poi verificato nella sua sussistenza anche da altri utenti della community. A quanto pare, rimuovendo il file "cache.pso" dalla directory principale del gioco, la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart è in grado non solo di pareggiare ma addirittura di migliorare i caricamenti su PC rispetto a PlayStation 5.

Lo youtuber Compusemble ha provato questo fix, dimostrando nel breve video che trovate in calce che il PC senza file .pso effettivamente riesce a guadagnare mezzo secondo su PS5. Nulla di tutto ciò, chiaramente, andrà a intaccare l'esperienza di gioco: dopotutto, guardando il miglioramento tra PC con e senza file, il guadagno resta comunque marginale, pari ad appena un secondo e circa 20 millesimi.

L'utente consiglia di avviare una prima volta il gioco con il file al suo interno per la corretta compilazione degli shader. A ogni modo, riteniamo che non vi sia un miglioramento tale da giustificare l'eliminazione del file per giocare in maniera soddisfacente.

Al contrario, ricordiamo che l'ultima patch di Ratchet & Clank: Rift Apart migliora non solo la grafica, ma anche le prestazioni del gioco, aggiornando FSR alla versione 2.2 e ottimizzando la compatibilità per schede video con framebuffer inferiore agli 8GB di VRAM.