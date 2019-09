RAVPower FileHub 2019 ed SSD SanDisk da 500GB in offerta su Amazon

Continuano anche quest'oggi le offerte su Amazon Italia. Il colosso di Seattle propone a prezzo scontato due interessanti prodotti lato consumer, che sicuramente si riveleranno utili per molti utenti. Si tratta di un SSD SanDisk portatile da 500GB, e del FileHub del 2019 targato RavPower, che possono essere acquistati a rpezzi scontati.

L'hard disk è il SanDisk Extreme SSD Portatile da 500GB, che garantisce una velocità di lettura fino a 550 MB/sec. La memoria esterna può essere acquistata al prezzo di 94,99 Euro, rispetto ai 199,99 Euro di listino. Dati alla mano si tratta di uno dei prezzi più bassi raggiunti dal Prime Day, che lo rende un'occasione davvero imperdibile per coloro che sono alla ricerca di una memoria esterna di assoluta affidabilità ed impermeabile, robusta e resistente alla polvere.

Tra le offerte troviamo anche il FileHub di RAVPower. La versione 2019, infatti, è disponibile a soli 45,49 Euro, il 24% in meno rispetto ai 59,99 euro di listino. Attenzione però: l'offerta in questione è a tempo e sarà disponibile solo fino alle 20:10 di oggi, lunedì 9 Settembre. Trattandosi di una promozione lampo, però, è anche soggetta alla disponibilità e nel momento in cui stiamo scrivendo ne è stato richiesto il 68%, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.