Su Ray-Ban Meta Smart Glasses arriva l'IA multimodale: il futuro è qui?

A fine settembre, i Ray-Ban Meta Smart Glasses sono arrivati sul mercato, fornendo all'utenza una soluzione di grande stile per rimanere sempre connessi ai social network. Ora, però, un nuovo aggiornamento degli occhiali smart introduce il supporto per le IA di Meta, che portano con sé tantissime nuove feature per il device.

Come spiega il CTO di Meta Andrew Bosworth su Threads, la compagnia di Menlo Park e Ray-Ban hanno dato il via ai test dell'IA multimodale sui Ray-Ban Meta Smart Glasses "grazie ad un programma di accesso anticipato volontario, disponibile solo negli Stati Uniti. Siamo agli inizi, ma sono emozionato di scoprire come questa novità permetterà alle IA di Meta di diventare sempre più utili, specie in un form factor come quello degli occhiali. Se stai testando le nuove funzioni, fammi sapere cosa ne pensi!".

Fino ad oggi, l'assistente vocale integrata da Meta sui suoi smartglasses aveva delle potenzialità molto limitate, dal momento che il dataset su cui era stata allenata arrivava fino a dicembre 2022. Ciò significava, per esempio, che l'IA era incapace di rispondere a domande sugli eventi correnti, ma anche sul meteo, sulle condizioni del traffico e sui risultati delle partite di calcio, tra le altre cose. Con l'ultimo aggiornamento, l'assistente vocale di Meta è stata rinominata Meta AI e ha ricevuto l'accesso al web e alle informazioni in tempo reale.

Per quanto riguarda la componente "multimodale" dell'IA di cui ha parlato Bosworth, invece, pare che ora l'assistente vocale dei Ray-Ban Meta Smart Glasses sia in grado di rispondere a domande basandosi sull'ambiente che circonda l'utente. In altre parole, l'IA userà i vostri occhiali per "guardarsi intorno", carpire quanti più dati possibile sull'ambiente e usarli per rispondere alle vostre domande in modo (si spera) più sensato che in passato.

Così, l'IA di Meta dovrebbe diventare più utile, specie sugli occhiali smart di nuova generazione: d'altro canto, quando i Ray-Ban Meta Smart Glasses sono stati lanciati le aziende che li hanno sviluppati hanno ampiamente parlato dell'implementazione dell'IA nel loro software, che però è rimasta del tutto marginale fino ad oggi.