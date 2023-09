Ray-Ban Meta Smart Glasses ufficiali: occhiali per dirette, IA, chiamate e musica

Subito dopo il reveal delle Meta AI (certo: c'è uno Snoop Dogg in qualità di Dungeon Master), l'edizione 2023 dell'evento Meta Connect di Meta si è spostata sul mondo degli occhiali smart. Infatti, Mark Zuckerberg e soci hanno ufficializzato l'arrivo dei Ray-Ban Meta Smart Glasses (no, non si usa più il nome "Stories").

La direzione intrapresa da Meta in quest'ambito è quella di cercare per certi versi di rimpiazzare auricolari e fotocamere, perlomeno in determinati ambiti. In che senso? Il dispositivo indossabile, che dispone di un design molto simile a comuni occhiali, integra un sistema audio che consente di riprodurre musica senza che le altre persone possano sentirlo (chi ha detto Amazon Echo Frames o Bose Tempo?).

Tuttavia, si punta in modo importante anche sulle chiamate e sui comandi vocali, visto che di mezzo c'è un rinnovato sistema a cinque microfoni. La questione che potrebbe sorprendere i più è però relativa all'ambito fotocamere. Sì, avete capito bene: Meta sta cercando di consentire alle persone di registrare video di qualità per i social anche direttamente dagli occhiali.

Infatti, andando oltre a quanto già fatto in passato con gli Stories, le fotocamere in questo caso possono scattare foto a 12MP e registrare video in 1080p. A proposito di quest'ultimo ambito, durante l'evento è stato mostrato un video in cui il pilota automobilistico Charles Leclerc effettua una diretta streaming su Instagram passando "al volo" dal feed video dello smartphone a quello degli occhiali.

Le dirette si possono fare anche su Facebook e possono essere avviate persino mediante un doppio tap sull'astina degli occhiali. Mentre si registra, come ben potete immaginare, una luce bianca circondante l'obiettivo inizia a lampeggiare. Per quel che riguarda la memoria interna da 32GB dei Ray-Ban Meta Smart Glasses, questa può contenere fino a circa 500 foto e fino a circa 100 video da 30 secondi. Di mezzo c'è anche l'utilizzo dell'applicazione Meta View, mentre il processore utilizzato è lo Snapdragon AR1 Gen 1. L'autonomia stimata? Dalle 4 alle 6 ore di utilizzo attivo, ma il case fornito insieme agli occhiali può ricaricarli fino a un massimo di otto volte.

Un aspetto interessante è che questi occhiali integrano Meta AI. In parole povere, risulterà possibile per gli utenti fare uso di un assistente integrato, che in futuro consentirà anche, ad esempio, di tradurre in tempo reale gli elementi che l'utente vede o ancora di identificare un determinato oggetto. L'aggiornamento software che introdurrà queste possibilità è però previsto per il 2024.

Per quel che riguarda prezzo e disponibilità, i Ray-Ban Meta Smart Glasses sono ora in preordine a un costo di 299 dollari negli Stati Uniti d'America. L'effettiva disponibilità sul mercato inizierà nella giornata del 17 ottobre 2023. Per maggiori dettagli, potreste voler fare riferimento al portale ufficiale di Meta, che per ora indica i prodotti di questa serie solamente come in "preordine negli Stati Uniti, in Canada e Regno Unito tramite Meta.com".