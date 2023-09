Ray-Ban Stories 2 in arrivo? Certificati dalla FCC, il lancio potrebbe essere imminente

La partnership tra Meta e Ray-Ban continua: nonostante lo scarso successo della prima generazione di Ray-Ban Stories, infatti, sembra che le due aziende vogliano riprovarci con una seconda generazione di occhiali smart. Addirittura, pare che i lavori su questi device siano quasi terminati!

I rumor sui Ray-Ban Stories 2, in effetti, si sono fatti sempre più insistenti nelle ultime settimane, a testimonianza del fatto che gli smartglasses di nuova generazione di Meta siano ad uno stadio di lavorazione piuttosto avanzato. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai aspettato che i nuovi Ray-Ban Stories venissero certificati dalla FCC americana già a metà settembre.

Come riporta il giornalista di Lowpass Janko Roettgers, infatti, dei misteriosi occhiali smart di Luxottica sono comparsi nelle scorse ore nel database della FCC. Luxottica è il marchio che possiede - tra gli altri - il brand Ray-Ban, perciò la probabilità che il dispositivo sia una nuova iterazione dei Ray-Ban Stories è piuttosto elevata.

Il passaggio di un dispositivo per la FCC (o qualsiasi altra certificazione internazionale) significa solitamente che esso è pronto per la vendita sul mercato: in altre parole, è possibile che i nuovi Ray-Ban Stories arrivino entro la fine del 2023 o, al più tardi, a inizio 2024. Un lancio in tempi record, dunque, forse dovuto allo scarso successo dei Ray-Ban Stories di prima generazione, che secondo i dati più recenti sarebbero stati messi nel cassetto dal 90% degli utenti che li ha comprati negli ultimi due anni.

Pare comunque che i Ray-Ban Stories 2 saranno un netto passo in avanti rispetto agli occhiali smart di scorsa generazione: i nuovi smartglasses, infatti, non permetteranno solo di catturare foto e video dell'ambiente circostante e di pubblicarli sotto forma di post e storie su Facebook e Instagram, ma vi daranno anche modo di avviare delle live dagli occhiali e di ascoltare in diretta i commenti lasciati dagli utenti che stanno seguendo il vostro livestreaming.