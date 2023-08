Ray Ban Stories 2: Meta al lavoro sugli occhiali Smart, ma chi li usa?

Solo qualche giorno fa è uscito fuori che il 90% degli utenti non usa più Ray Ban Stories, indice di un evidente disinteresse da parte del pubblico nei confronti delle sue funzionalità smart oppure del formato con cui vengono proposte. Tuttavia, per Meta non tutto sarebbe da buttare.

Nonostante lo scoraggiante rapporto del Wall Street Journal secondo cui meno del 10% degli utenti starebbe ancora utilizzando gli occhiali smart di Zuckerberg e soci, infatti, il gruppo sarebbe già al lavoro su un secondo modello.

Nell'offerta di Meta, dunque, ci sarebbe ancora ampio spazio per degli eventuali Ray Ban Stories 2, il cui lancio sul mercato non dovrebbe comunque avvenire prima dell'autunno se non addirittura in primavera del prossimo anno.

Una scelta coraggiosa, soprattutto alla luce dei risultati finanziari dei Reality Labs, che contano tra le altre cose anche del supporto alla divisione VR. Secondo quanto emerso, la voce Reality Labs per meta avrebbe fatto registrare perdite per oltre 7 miliardi solo da gennaio a giugno del 2023 e, come se non bastasse, il gruppo ha già paventato che queste perdite possano "aumentare in maniera significativa".

Forse, però, il problema non è tanto il prodotto ma il produttore. Come spiega anche Arstechnica, infatti, non tutti gli utenti si sentirebbero tranquilli nel lasciare in mano a Meta i propri dati derivanti addirittura da una fotocamera e da un microfono posti sugli occhiali. A ogni modo, Meta ha già annunciato il prossimo Connect e il protagonista dovrebbe essere un altro membro della famiglia Reality Labs: il tanto atteso Meta Quest 3.