Ray-Ban Stories: arrivano l'italiano e i video da 60 secondi, ma non finisce qui

A diversi mesi dal lancio dei Ray-Ban Stories, occhiali smart nati dalla collaborazione tra Facebook ed EssilorLuxottica, arrivano ottime notizie sul fronte delle funzionalità, sia per il pubblico globale che prettamente italiano.

La prima notizia riguarda l'arrivo dei Ray-Ban Stories su quattro nuovi mercati, per l'esattezza sia online che in una serie di negozi selezionati anche in Spagna, Austria e Belgio già a partire dal 17 marzo 2022. In Francia, invece, gli smart glasses arriveranno il 14 aprile. Sempre ad aprile, verranno presentate quattro nuove combinazioni di colori, che andranno ad ampliare la possibilità di personalizzazione, ovvero Wayfarer e Round Nero Lucido con lenti Transitions grigie o marroni.

Inoltre, per quel che riguarda le feature aggiuntive, l'esperienza verrà presto ampliata su Facebook Assistant con i comandi vocali in italiano e in francese, per gestire le interazioni con la fotocamera e la registrazione dei video, oltre che per ricevere notifiche.

Facebook View, l'applicazione companion, riceverà inoltre quattro lingue, ovvero francese, spagnolo, olandese e tedesco. Tra le funzionalità più attese, poi, finalmente ad aprile arriveranno i video da 60 secondi.

Ricordiamo che gli occhiali nati dalla collaborazione tra Luxottica e Facebook sono stati accolti con grandissimo entusiasmo ma non senza qualche dubbio. Per saperne di più, di recente abbiamo provato a fare il punto della situazione sulla questione privacy nel nostro speciale sui Ray-Ban Stories.