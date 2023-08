Ray-Ban Stories, che tonfo! Gli occhiali smart di Meta abbandonati dal 90% degli utenti

Vi ricordate quando, a metà 2021, i Ray-Ban Stories sono stati lanciati in Italia e nel resto del mondo da Meta e EssilorLuxottica? Ebbene, sembra che, a poco meno di due anni dal lancio globale degli smartglasses, i Ray-Ban Stories siano stati abbandonati dalla grande maggioranza dei loro proprietari.

Un documento interno di Meta riportato dal Wall Street Journal, infatti, sembra indicare che meno del 10% di chi ha comprato i Ray-Ban Stories li utilizza ancora regolarmente. In altre parole, il 90% circa degli acquirenti degli smartglasses di Meta, ad un paio di anni dal loro lancio (e in mancanza di un prodotto che possa dirsi un loro successore), ha semplicemente smesso di utilizzarli.

Il documento spiega che Ray-Ban ha venduto circa 300.000 Stories in tutto il mondo tra settembre 2021 e febbraio 2023: un numero bassissimo, specie se consideriamo che il prodotto più simile nell'offerta di device di Meta, il Meta Quest 2, ha già superato i 20 milioni di unità vendute. In ogni caso, Meta ha aggiornato i Ray-Ban Stories varie volte nel corso degli ultimi due anni, in modo da migliorare l'esperienza utente offerta dagli smartglasses.

Neanche questo, però, sembra essere bastato: al contrario, nel mese di febbraio 2023 Meta avrebbe riportato solo 27.000 Ray-Ban Stories attivi nell'arco di 28 giorni. Secondo la compagnia, a mettere una pietra tombale sull'utilizzo degli occhiali da vista e da sole smart sarebbero stati due grossi problemi hardware, irrisolvibili con patch e aggiornamenti software: le limitate capacità di connettività e la scarsa durata della batteria.

A pesare sulle vendite dei Ray-Ban Stories (e sul loro utilizzo nel tempo, a quanto pare) sono però anche altri fattori, che possiamo definire "genetici": le funzionalità del prodotto sono state molto limitate sin dal lancio, mentre i problemi di privacy sollevati dai Ray-Ban Stories hanno convinto molti utenti a tenersene alla larga. Al momento, d'altro canto, gli smartglasses di Facebook hanno un prezzo veramente abbordabile, pari a soli 299 Dollari sul mercato internazionale, ma non sembrano riscuotere molto successo. Dopo che il dispositivo ha fatto perdere circa 8 milioni di Dollari alla divisione Reality Labs di Meta, però, sembra che un suo successore sia più lontano che mai.