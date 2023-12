Tra Ray Tracing e DLSS, non si scherza più: NVIDIA a quota 500 giochi 'RTX'

Se l'ottimismo del CEO di NVIDIA sull'IA è dato anche e soprattutto dalla sua posizione di primo player dell'industria, c'è da dire che i fatti finora gli hanno dato ragione, e non solo in termini di IA generativa ma anche nel gaming.

In effetti, sin dal lancio della nuova gamma "RTX", il team verde ha inaugurato una nuova era per i videogiochi offrendo metodi avanzati per il miglioramento della qualità visiva e del framerate grazie al deep learning. Per farlo, chiaramente, è stato necessario un cambio di paradigma con l'implementazione di un hardware dedicato all'accelerazione IA anche sulle schede video consumer, ma il suo impatto è stato enorme per chi gioca con le più recenti soluzioni GeForce.

Dal Ray Tracing (il processo di denoising, di fatto, è stato il primo a utilizzare il deep learning in questo campo) al DLSS, dal 2018 a oggi sono ormai passati cinque anni e l'elenco di titoli compatibili con le tecnologie RTX sono aumentati a dismisura. A questo proposito, in questa ultima finestra di 2023 arriva una grande notizia: NVIDIA celebra, infatti, il raggiungimento di ben 500 titoli RTX ON. Per festeggiare questo importante traguardo, è stato anche lanciato il concorso RTX 500 che mette in palio i keycap ufficiali di NVIDIA per il tasto Esc con la scritta "RTX ON" in rilievo e venti buoni da 500 dollari da spendere in giochi RTX. Purtroppo, il giveaway non sarà valido in Italia.