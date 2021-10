Ray Tracing su Smartphone: ecco la soluzione svelata da OPPO

Di recente abbiamo appreso che il SoC sviluppato da Samsung e AMD avrà il Ray Tracing. Il primo chip per smartphone con architettura RDNA2, senza troppe sorprese, supporterà la tecnologia presente sulle controparti desktop. Ma c'è un nuovo gigante al lavoro su questo fronte.

Nel corso dell'ultima Developer Conference di Oppo, infatti, il Ray Tracing è stato tra gli argomenti più caldi per l'immediato futuro dell'azienda. Si tratta di una tecnologia che, ricordiamo, ha permesso di raggiungere nuove vette di fotorealismo nella grafica su PC e console grazie a un algoritmo in grado di simulare il comportamento di luce, riflessi e ombre in tempo reale. Modifiche sostanziali che hanno cambiato radicalmente l'approccio all'impianto di illuminazione nei titoli più moderni e che sembra sempre più vicina a sbarcare anche nel segmento gaming su mobile.

La cosa più sorprendente riguarda il supporto. A quanto pare, infatti, a presentare la prima soluzione di questo tipo sarebbe l'Oppo Reno6 Pro 5G con chip MediaTek Dimensity 1200. Chiaramente non un'esclusiva, ma in realtà i dubbi in merito sono ben altri, dal momento che si potrebbe trattare di un supporto di tipo software, con tutti i limiti di tipo prestazionale che ne potrebbero derivare. La tecnologia, stando alle dichiarazioni di Oppo, sfrutta le API Vulkan e sarebbe già disponibile nell'ultima build di ColorOS.

Abbiamo già avuto modo di sondare il terreno su questa variante software del Ray Tracing, parlando dell'asse straordinario tra Tencent e MediaTek, focalizzato proprio sulle soluzioni hardware e software per l'illuminazione in tempo reale su smartphone.