Razer annuncia gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro THX

Razer annuncia oggi i nuovi auricolari Razer Hammerhead True Wireless Pro, dotato di audio THX e cancellazione attiva del rumore ibrida. Come la variante "liscia", anche questa Pro è dotata di comandi touch e compatibilità con l'assistente vocale, oltre che connessione Bluetooth a bassa latenza.

La ricarica avviene attraverso la custodia, mentre per quanto riguarda la vestibilità è definita comoda e salda grazie al design in ear ed i cuscinetti in memory foam di alta qualità di Comply. Inoltre, sono anche classificate IPX4, che le rende resistenti a sudore e spruzzi.

Al di la della cancellazione del rumore e dell'audio certificato THX, gli auricolari offrono un ampio panorama sonoro per giochi, film e musica, grazie all'utilizzo di driver da 10mm ed una risposta in frequenza a 20-20kHz. Se si attiva la Gaming Mode, la connessione riduce la latenza a 60ms, per garantire tempi di reazione più veloci di oltre il 50%, per audio e video più sincronizzati.

Il lancio avviene insieme ad un'app mobile per iOS ed Android che consente di accedere all'equalizzatore, alla rimappatura dei comandi touch e ad un fit test per garantire le migliore esperienza possibile.

In termini di autonomia, Razr parla di 20 ore con una singola carica. Tutte le informazioni sono disponibili attraverso la pagina ufficiale.