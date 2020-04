Razer annuncia degli auricolari a tema Pokémon: il case è una Poké Ball!

I più attenti di voi si ricorderanno sicuramente dello speaker Bluetooth a forma di Jigglypuff. Ebbene, oggi torniamo a parlare del connubio Pokémon e tecnologia per via dell'annuncio di un paio di auricolari firmati Razer dedicati a Pikachu.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da HypeBeast e Zinggadget, l'azienda di Min-Liang Tan ha collaborato con la The Pokémon Company per realizzare una versione speciale dei suoi auricolari True Wireless. Quest'ultima arriverà, per il momento, solamente in Cina. La si può trovare a un prezzo di 999 yuan (circa 130 euro al cambio attuale) su Tmall. Le vendite per il mercato cinese partiranno il 16 aprile 2020.

La caratteristica peculiare di questi auricolari, oltre al design personalizzato che riporta un Pikachu "di spalle", è il case per la ricarica. Infatti, quest'ultimo è a forma di Poké Ball e al suo interno possono essere riposti i due auricolari. Non manca un LED che segnala la carica residua. I driver sono da 13 mm, lo standard Bluetooth è il 5.0 e l'autonomia stimata è di tre ore (sfruttando interamente il case si arriva a 15 ore). Presente la certificazione IPX4.

Ovviamente, i suoni di default delle cuffie sono basati su quelli di Pikachu. Insomma, si tratta veramente degli auricolari definitivi per gli appassionati di Pokémon.