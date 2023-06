RAZER annuncia Cobra Pro: il nuovo mouse da gaming della linea Cobra

RAZER annuncia oggi una new entry nella propria lineup di prodotti. Si tratta della linea Razer Cobra, una famiglia di mouse che è progettata appositamente per il gaming ed offre un fattore di forma simmetrico per garantire il massimo in termini di personalizzazione, connettività e tecnologia.

Parallelamente, è stato anche svelato il Cobra Pro, un nuovo mouse con 10 pulsanti personalizzabili, 5 profili di memoria ed 11 zone Chrome RGB attivabili individualmente che offre un design simmetrico.

Progettato con sette pulsanti sulla parte superiore, due laterali ed uno sulla parte inferiore, Cobra Pro offre una maggiore accessibilità. Dotato di funzionalità Hypershift, che abilita temporaneamente una serie di funzioni secondarie in aggiunta alle assegnazioni dei pulsanti, permette di memorizzare cinque profili tramite Razer Synapse.

Cobra Pro sfrutta le funzionalità del Razer Besilisk V3 Pro, come il sensore ottico Focus Pro 30K, HyperSpeed e la terza generazione degli Optical Mouse Switch. Inoltre, è predisposto per l’aggiornamento a polling rate reali di 4000Hz con il Razer Mouse Dock Pro venduto separatamente o l’HyperPolling Wireless Dongle. Il mouse pesa solo 77g ed offre fino a 100 ore di autonomia con HyperSpeed Wireless. Il cavo USB-C Speedflex consente di ricaricarlo rapidamente per averlo sempre a disposizione.

La linea Cobra rappresenta un’importante aggiunta alla vasta gamma di periferiche abilitate Chrome RGB, il sistema d’illuminazione che offre 16,8 milioni di colore, tantissimi effetti luminosi ed una perfetta integrazione con oltre 250 giochi. Presente anche la nuova funzionalità Smart Dimming che consente di risparmiare automaticamente la batteria durante il gioco per tornare alla visualizzazione completa.

Disponibile anche il Razer Cobra, un mouse dedicato ai casual gamer che preferiscono le connessioni cablate. Leggero, è dotato di switch resistenti, otto controlli personalizzabili ed illuminazione Chrome underglow.

Razer Cobra Pro è disponibile su Razer.com ed i rivenditori autorizzati a 149,99 Euro, mentre Razer Cobra costa 49,99 Euro.