Razer annuncia al Computex la disponibilità dei nuovi Mechanical Switch per tastiere

Razer, annuncia che i noti Razer Mechanical Switch saranno disponibili per i produttori di tastiere nei prossimi mesi. Creati per il gaming, i Mechanical Switch sono noti per la loro velocità e accuratezza.

Razer li ha progettati per durare il 60 percento in più rispetto agli switch meccanici standard e sono i prescelti da milioni di gamer e atleti di e-sport di tutto il mondo.

In precedenza disponibili esclusivamente sulla serie di tastiere Razer BlackWidow, gli switch faranno il loro debutto entro l’anno su tastiere realizzate da partner selezionati.

“Molte tastiere sul mercato vengono presentate come dispositivi pensati per i gamer, ma dispongono di switch che sono concepiti per tutto tranne che per il gaming”, commenta Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “I nostri switch, invece, sono progettati appositamente per questo. Siamo molto contenti che un maggior numero di partner si sia reso conto del vantaggio che offrono e siano interessati a estendere questi benefici a un pubblico di gamer sempre più ampio”.

Tutte e tre le famiglie di Razer Mechanical Switch saranno disponibili per i produttori di tastiere:

Razer Green Switch : con feedback tattile e clic percepibile, uniti a punti di ripristino e attuazione ottimizzati per un gaming di qualità e prestazioni ottimali.

: con feedback tattile e clic percepibile, uniti a punti di ripristino e attuazione ottimizzati per un gaming di qualità e prestazioni ottimali. Razer Orange Switch : con feeling e feedback tattili e senza clic. Offre le stesse prestazioni ottimizzate con minor forza di attuazione rispetto al Razer Green Switch, mantenendo un’esperienza di gaming silenziosa.

: con feeling e feedback tattili e senza clic. Offre le stesse prestazioni ottimizzate con minor forza di attuazione rispetto al Razer Green Switch, mantenendo un’esperienza di gaming silenziosa. Razer Yellow Switch: con una forza di attuazione ultra-veloce di soli 1,2mm e prestazioni silenziose per digitazione “a fuoco rapido” e un’esperienza al fulmicotone.

Gli appassionati delle tastiere “fai da te” possono trarre vantaggio dalla vendita dei Razer Mechanical Switch come prodotto stand-alone nel corso dell’anno.