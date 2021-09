Razer annuncia la linea di tastiere da gaming Huntsman V2 con latenza quasi nulla

Razer ha annunciato la nuova linea di tastiere da gaming Razer Huntsman V2, dotata di una serie di miglioramenti rispetto alla precedente gamma Razer Huntsman, lanciata nel 2018. Le nuove tastiere possiedono infatti feature come gli Optical Switch Razer di seconda generazione, la tecnologia Razer HyperPolling 8K e i copritasti Doubleshot in PBT.

I Linear Optical Switch di cui è dotata la serie Razer Huntsman V2 utilizzano un fascio di luce a infrarossi per attivare i segnali degli switch dei tasti, riducendo al minimo il delay e gli errori di registrazione degli input. Inoltre, i tasti sono dotati di uno smorzatore di suono in silicone, volto a ridurre l'emissione di rumori da parte della tastiera: la riduzione del rumore è ulteriormente garantita da una maggiore lubrificazione degli stabilizzatori, che rende anche più fluido il funzionamento delle Razer Huntsman V2.

La tecnologia HyperPolling permette a Razer Huntsman di raggiungere un polling rate di 8000 Hz, superiore a quello di molte altre tastiere comuni e da gaming, garantendo una latenza prossima allo zero. Inoltre, Razer ha introdotto nella tastiera alcune novità richieste dalla community, come i copritasti Doubleshot in PBT, che dovrebbero garantire la longevità del prodotto e la resistenza all'usura.

Razer Huntsman V2 è dotata di un quadrante digitale multifunzione con quattro tasti multimediali personalizzabili. La tastiera dispone anche di sette effetti di illuminazione preimpostati, ma le luci sono completamente programmabili tramite Razer Synapse 3, che garantisce 16,8 milioni di colori tra cui scegliere. Infine, la tastiera presenta una memoria ibrida on-board, sulla quale è possibile salvare schemi di colori, impostazioni e macro, che vengono caricati nel cloud e messi a disposizione delle altre tastiere Razer dell'utente.

La serie Razer Huntsman V2 è disponibile in due varianti, ovvero la Razer Huntsman V2 e la Razer Huntsman V2 Tenkeyless, e in due colorazioni degli switch, che possono essere rossi o viola. Tra gli altri prodotti della serie Huntsman, lo scorso giugno Razer ha lanciato la tastiera Huntsman V2 Analog, mentre è recentissimo l'annuncio dei Razer Finger Sleeve, copridita pensati per il gaming mobile.