Razer annuncia mouse da gaming Naga V2 Pro e Naga V2 HyperSpeed, perfetti per MMO

Esattamente a tre mesi dalla presentazione del mouse Razer DeathAdder V3 Pro, il famoso marchio produttore di periferiche da gaming annuncia i nuovi mouse da gaming Naga V2 Pro e Naga V2 HyperSpeed, storicamente noti nella community di giocatori per il loro design dedicato agli MMO.

A 13 anni dal lancio del modello originale, il nuovo Naga V2 Pro eredita l’eccellenza della gamma aggiornandosi a dovere, includendo 3 piastre laterali intercambiabili, 19+1 pulsanti rimappabili, 22 controlli programmabili e nuove specifiche tecniche fondamentali.

Ad esempio, si trova la nuova rotella Razer HyperScroll Pro dalla personalizzazione avanzata: gli utenti, infatti, possono scegliere tra 6 modalità di scorrimento tramite Razer Synapse 3, compresa una modalità Custom per gestire tensione di scorrimento, numero di passaggi e forza richiesta per singolo scatto. A ciò si aggiunge la tecnologia Razer HyperSpeed ​​Wireless, per una connessione ad alte prestazioni e bassa latenza con il dispositivo interessato. L’utilizzo senza cavo USB può durare fino a 150 ore su HyperSpeed ​​Wireless o 300 ore su Bluetooth. Per quanto riguarda l’ottica, Naga V2 Pro presenta il sensore Razer Focus Pro 30K e gli switch per mouse ottici Razer Gen-3.

Il modello Naga V2 HyperSpeed si ferma invece agli switch Razer Gen-2, ma ottiene comunque Razer Focus Pro 30K e la tecnologia Razer HyperScroll per una navigazione rapida e interminabile.

Razer Naga V2 Pro è disponibile a 199,99 euro sul sito ufficiale Razer e presso i rivenditori autorizzati, mentre Razer Naga V2 HyperSpeed è in vendita a 109,99 euro.

Lo scorso maggio, invece, Razer ha svelato il mouse Viper V2 Pro.