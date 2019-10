Razer annuncia il nuovo keypad da gaming Tartarus Pro

Razer ha annunciato oggi il Tartarus Pro, il nuovo membro della lineup di keypad Tartarus dotato di switch ottici analogici progettati per fornire ai giocatori un controllo di livello superiore. L'accessorio è dotato del Raxer Analog Optical Switch che consente al keypad di misurare la profondità di pressione di ciascun tasto.

Inoltre, è anche in grado di regolare il punto di attivazione tra 1,5mm a 3,6mm, per agire sui tasti in modo più profondo e ragionato.

Alla base del Razer Analog Optical Switch c'è un raggio ad infrarossi che passa attraverso lo stelo dello switch, mentre il sensore misura la profondità dello stesso in base alla quantità di luce che filtra. I tasti sono anche in grado di registrare i livelli di variazione di pressione nella medesima sequenza di attivazioni. In questo modo i videogiocatori potranno sfruttare i tasti di bi-funzione per associare due funzioni a ciascun tasto.

"I Razer Analog Optical Switch rappresentano un notevole progresso nella tecnologia di input su tastiera", afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer. "Razer Tartarus Pro introduce nuovi vantaggi, come per esempio un maggior grado di controllo del movimento negli FPS e nei giochi di corse, grazie a input analogici precedentemente disponibili solo sui gamepad, creando un’interfaccia più familiare per i PC gamer".

Complessivamente in Tartarus Pro sono presenti 32 tasti programmabili, incluso un tastierino direzionale ad otto direzioni che può essere configurato per la navigazione o altri comandi specifici a seconda delle esigenza.

Il keypad è disponibile sul sito web di Razer al prezzo di 149,99 Euro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.