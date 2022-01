Razer annuncia le scarpe da ginnastica ecosostenibili "Sneki Snek" con Cariuma

Quando si parla di Razer non ci si può soffermare solo su periferiche come cuffie e mouse. Il produttore asiatico è noto per la produzione anche di poltrone da gaming come la Razer Iskur da noi provata lo scorso anno o, più di recente, queste sneaker “Sneki Snek” prodotte in collaborazione con Cariuma.

Su YouTube è infatti apparso il trailer teaser ufficiale delle scarpe Razer Sneki Snek x Cariuma, realizzate in cotone certificato GOTS (Global Organic Textile Standard), con una suola in gomma naturale e, al lato, la mascotte “Sneki Snek” simbolo dell’impegno lato ecosostenibilità da parte di Razer. Contro le ironiche previsioni di qualche fan del brand, non ci saranno le luci RGB.

Queste scarpe da ginnastica sono state prodotte assieme a Cariuma in quanto marchio dedicato esclusivamente all'utilizzo di materiali sostenibili e al mantenimento di operazioni e produzione etiche. Con la campagna “Go Green” Razer e Cariuma si impegneranno a salvare dieci alberi per ogni paio di scarpe venduto, un obiettivo decisamente nobile per entrambe le società.

Sul mercato giungeranno due varianti delle Sneki Snek: la low-top costerà circa 89 Dollari, mentre la hi-top 98 Dollari. Disponibili sul sito ufficiale Razer, potranno essere acquistate già ora per riceverle dal 4 febbraio 2022 in avanti.

Nel contesto del CES 2022, invece, Razer e Fossil hanno presentato lo smartwatch Razer X Fossil Gen 6.