Razer annuncia tastiere Ornata V3 e V3 X: in arrivo in Italia a fine 2022

Se a inizio giugno abbiamo assistito al debutto delle cuffie Razer Barracuda e Barracuda Pro, iterazioni wireless pensate per il gaming e non solo, a fine giugno assistiamo alla presentazione delle tastiere da gaming entry-level Ornata V3 e Ornata V3 X.

Il produttore asiatico ha presentato oggi le due nuove tastiere da gaming entry-level a basso profilo con interruttori Razer Mecha-membrane. Entrambe sono pensate per soddisfare le esigenze dei videogiocatori che cercano tastiere meccaniche dalle dimensioni standard a prezzi più accessibili rispetto alla concorrenza.

Nel caso specifico della Ornata V3, il design più compatto e moderno degli interruttori combinati meccanici e membrana offre una sensazione di ammortizzazione confortevole, oltre a una nitida tattilità per clic più piacevoli. I copritasti hanno poi un rivestimento speciale per resistere a graffi, sbiadimento e per durare più a lungo. Infine, troviamo l’illuminazione Razer Chroma RGB a 10 zone, pulsanti multimediali dedicati e poggiapolsi magnetico soft-touch.

La Ornata V3 X ha lo stesso form factor compatti e keycap con rivestimento speciale, ma interruttori a membrana silenziosi e illuminazione RGB a una sola zona per puntare a una fascia di prezzo ancora più competitiva.

Il prezzo è infatti fissato a 99,99 Euro per la Ornata V3 base, mentre la variante V3 X costa 49,99 Euro. La disponibilità in Italia è però ufficializzata al quarto trimestre del 2022; in poche parole, sarà ancora necessario aspettare diversi mesi prima di trovarle nei nostri negozi, fisici o online.

Lo scorso maggio, invece, Razer ha annunciato il mouse Viper V2 Pro.