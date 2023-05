Razer, arriva la linea Nommo V2 per un'esperienza audio ancora più potente

Razer annuncia oggi la nuova gamma di speaker da gaming per PC della linea Nommo 2, composta dai top di gamma Nommo V2 Pro con subwoofer amplificato da THX Spatial Audio, Nommo V2 con subwoofer cablato e Nommo V2 X che offre un setup potente e minimalista.

Partendo dai Nommo V2 Pro, si tratta di altoparlanti con driver full range da 3” e connettori di fase in alluminio in grado di offrire un’acustica naturale e cristallina. Si tratta del primo sistema di altoparlanti per PC al mondo che dispone di un subwoofer down-firing wireless per bassi profondi e rimbombanti nella stanza con connettività priva d’ingombri. A ciò si aggiunge anche l’illuminazione RGB Razer Chrome a proiezione posteriore. Come dicevamo poco sopra, è un sistema di altoparlanti dotato di THX Spatial Audio e con supporto ai THX Game Profiles.

Nommo V2 Pro sarà disponibile da Giugno 2023 sul sito web di Razer e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 449,99 Euro.

Arriva anche il Razer Wireless Control Pod, che grazie al quadrante ruotabile e cliccabile ed il pulsante sorgente per una navigazione facile ed un controllo intuitivo consente ai videogiocatori di controllare tutte le impostazioni audio. L’autonomia garantita è di 8 mesi con una singola batteria. Il Control Pod sarà fornito con V2 Pro, oltre che come accessorio per V2 e V2 X.Per l’acquisto a parte sarà necessario attendere Giugno 2023 al prezzo di 59,99 Euro-

La linea è completata da Nommo V2 e V2 X, entrambi dotati di driver full-range da 3” e THX Spatial Audio. Su Nommo V2 troviamo un subwoofer cablato ed il supporto Razer Chrome RGB a retropiezione. Il nommo V2 X invece è un sistema di speaker2.0 dal design elegante e minimalista con porte per i bassi rivolte all’indietro.

Nommo V2 e V2 X arriveranno a Giugno rispettivamente a prezzi di 289,99 e 169,99 Euro.