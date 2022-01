Razer al CES 2022: presentata Project Sophia, la scrivania da gaming di nuova generazione

Razer ha appena annunciato la propria console portatile, realizzata in collaborazione con Qualcomm, ma ciò non significa che l'azienda si sia concentrata su di essa al CES 2022. Al contrario, a Las Vegas Razer ha annunciato una lineup estremamente diversificata di prodotti, che spaziano dal gaming alla domotica, passando per gli smartwatch.

Il primo annuncio di Razer al CES è stata la scrivania da gaming modulare Project Sophia. Il prodotto, per ora mostrato dalla compagnia come un concept, è un piano di lavoro che garantisce il supporto ad un massimo di tredici moduli aggiuntivi, che possono essere schermi secondari, strumenti per monitorare costantemente il computer, un touchscreen con dei tasti di scelta rapidi e molti altri. Grazie a Project Sophia, dunque, ogni utente potrà configurare la propria postazione come preferisce, mentre la possibilità di collegare e scollegare rapidamente i moduli dalla scrivania permette di modificarla all'occorrenza in caso di necessità diverse, come lo streaming o la registrazione di video.

La feature più importante di Project Sophia è che integrato alla scrivania vi è un circuito stampato con CPU e GPU di ultima generazione, rispettivamente di Intel e di NVIDIA. Questo modulo sarà alloggiato al di sotto del piano di lavoro, in modo da risparmiare spazio, e potrà essere rimosso e aggiornato nelle sue componenti hardware in pochi secondi, a seconda delle esigenze dell'utente. Come sempre, infine, Project Sophia è dotato di illuminazione RGB.

Insieme a Project Sophia, Razer ha annunciato la sedia da gaming Enki Pro HyperSense, una sedia pensata per fornire agli utenti un elevato livello di immersione grazie ad un'unità di feedback aptico di ultima generazione sviluppata da Razer e D-BOX. Razer ha spiegato che al lancio Enki Pro HyperSense supporterà 2.000 giochi, film e canzoni, compresi titoli come F1 2021, Forza Horizon 5 e Assassin's Creed Valhalla. Inoltre, grazie al software Direct Input Haptics la sedia potrà creare degli output aptici anche sui videogiochi non supportati, traducendo in vibrazioni ogni comando inserito dall'utente durante la sessione di gaming tramite tastiera o controller.

Passando al campo della domotica, Razer ha annunciato l'app Razer Smart Home, un contenitore unico per la gestione, il controllo e la personalizzazione di tutti i propri dispositivi Razer Chroma RGB sparsi per casa. Inoltre, Razer ha presentato il programma Chroma RGB Connected Devices, che permette ai partner dell'azienda, o alle compagnie che desiderano diventarlo, di lavorare a soluzioni di illuminazione connesse a Razer Smart Home.

Infine, Razer ha anche presentato il Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, un orologio smart creato in collaborazione con Fossil e basato sulla piattaforma Fossil Gen 6 del produttore di orologi. Lo smartwatch supporta WearOS di Google e promette un miglioramento prestazionale del 30% rispetto al predecessore, insieme a funzionalità avanzate in termini di tracking dei dati biometrici dell'utente. Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch sarà lanciato a gennaio 2022 in tutto il mondo al prezzo di 329 Dollari, in una quantità limitata di soli 1.337 esemplari.



Vi ricordiamo comunque che non tutti i prodotti presentati al CES vengono messi sul mercato, mentre l'edizione 2022 del CES finirà in anticipo per via di timori legati alla pandemia da Covid-19.