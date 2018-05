Razer Core X e Core V2 ufficiali: nuovi box esterni per GPU con supporto a macOS

Avete sempre sognato di trasformare il vostro Mac in un PC da gaming? Ebbene, Razer ha pensato proprio a voi con i nuovi box esterni per GPU, introducendo il supporto al sistema operativo macOS, per la gioia degli utenti Apple.

Il nuovo modello entry-level Core X è venduto a un prezzo di 299 dollari, mentre il Core V2 costa 499 dollari. Ovviamente, il prezzo di partenza comprende solamente il box e non la scheda video, da acquistare a parte. Le differenze tra il primo e il secondo sono da ricercare nella presenza di porte USB e Ethernet e nell'illuminazione Razer Chroma. Nonostante questo, Core X è in grado di alimentare, ad esempio, un MacBook Pro grazie alla connessione Thunderbolt che offre una potenza fino a 100W. L'alimentatore integrato è di 650W per Core X e di 500W per V2.

Con questi modelli, viene introdotto anche il supporto a macOS, che però deve essere aggiornato almeno alla versione High Sierra 10.13.4. Le schede video compatibili sono, al momento, le seguenti:

AMD Radeon RX 570

AMD Radeon RX 580

AMD Radeon Pro WX 7100

AMD Radeon RX Vega 56

AMD Radeon RX Vega 64

AMD Vega Frontier Edition Air

AMD Radeon Pro WX 9100

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Razer.