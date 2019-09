Razer ha creato un microfono che riproduce con i LED le emote postate in chat

L'interazione tra lo streamer e il proprio pubblico è di fondamentale importanza per la buona riuscita di una diretta streaming. Per questo motivo, nel corso degli anni, i Content Creator si sono inventati i metodi più disparati per mantenere fidelizzati i fan. Per lungo tempo c'è stato il contatore dei follower in tempo reale. Ora è superato.

Infatti, Razer ha annunciato Seiren Emote, un microfono in grado di riprodurre in tempo reale, tramite dei LED, le emote postate in chat dagli utenti. Ovviamente, non manca il supporto a programmi popolari come OBS e Streamlabs, in modo da integrare semplicemente il dispositivo all'interno di una diretta. Giusto per fare un esempio, si può utilizzare questo strumento per far comparire sul microfono un'emote postata da un abbonato, un donatore oppure un follower particolare.

Seiren Emote dispone di un display a 8-bit integrato nella parte centrale del microfono. Quest'ultimo è in grado di riprodurre oltre 100 emoticon statiche o animate. Per l'occasione, Razer ha anche reso disponibile al download un programma chiamato "Streamer Companion App", che può essere utilizzato anche per creare delle emote personalizzate da far riprodurre al microfono. La connessione al computer avviene mediante porta USB.

Razer Seiren Emote viene venduto a un prezzo di 219,99 euro sul sito ufficiale di Razer.