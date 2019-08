Razer Customs: le cover personalizzabili di World of Warcraft, Overwatch e altri titoli

Nel caso non lo sapeste, negli ultimi giorni è uscito World of Warcraft Classic (ma sì che lo sapete, probabilmente molti di voi sono ancora in fila per terminare le quest). Razer ha quindi colto l'occasione per omaggiare lo storico brand di Blizzard con delle cover personalizzate pensate per gli smartphone più venduti.

In particolare, come riportato anche da AllRound, i dispositivi compatibili sono iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Google Pixel 2 XL e Huawei P10 Plus. Ovviamente si tratta di una lista provvisoria destinata ad allagarsi e le cover saranno disponibili anche per la gamma Razer Phone.

Per quanto riguarda i brand di videogiochi coinvolti, Razer ha deciso di fare le cose in grande e di non limitarsi solamente a World of Warcraft. Infatti, sono disponibili anche cover dedicate a Overwatch, Street Fighter V, Starcraft, Vain Glory e Megaman. Anche i giochi sono in continua espansione e nelle immagini promozionali si vedono già custodie di Monster Hunter: World e molti altri titoli. L'idea dell'azienda californiana non si limita però a mettere a disposizione dei preset, ma consente anche agli utenti di aggiungere il proprio nome alla cover, in modo da personalizzarla.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Razer (in inglese).