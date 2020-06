Razer: disponibile l'app Thx Spatial Audio per Windows 10

Razer annuncia oggi il lancio della Razer Thx Spatial Audio per Windows 10, che porta il suono surround 7.1 con altoparlanti virtuali regolabili su tutti i PC. Di fatto, ora ogni videogiocatore potrà godersi l'esperienza audio attraverso le cuffie Bluetooth, USB o jack da 3,5mm.

THX Spatial Audio offre un'esperienza audio autentica, anche da sorgenti stereo, sfruttando l'avanzato motore di rendering di THX, che è in grado di produrre un orizzonte sonoro più ampio e preciso. Questo aspetto riguarda le sorgenti stereo 5.1 e 7.1. Il tutto è possibile attraverso l'output del motore di THX che combinato all'esclusivo sistema di altoparlanti virtuali è in grado di produrre un campo sonoro tridimensionale più naturale.

Nell'applicazione è presente un equalizzatore che permette di scegliere da una serie di THX Tuned Preset e modificare, creare o memorizzare le proprie impostazioni dell'equalizzatore, per ottenere un'esperienza di ascolto personalizzata e ricca di contenuti. Il tutto si traduce in un suono immersivo e completo.

L'app è disponibile per Windows 10 ed è pensata per essere compatibile con praticamente qualsiasi tipologia e marca di cuffie ed auricolari. E' presente anche un widget dedicato accessibile tramite la Windows Game Bar per Windows 10.

Il costo è di 12,49 Euro per l'aggiornamento dal Surround 7.1. L'app è disponibile sul sito web di Razer.