Razer entra nel mercato delle skin: ecco le pellicole per PS5, Xbox e Steam Deck

Dopo aver lanciato il controller arcade Razer Kitsune, Razer sembra pronta a lanciarsi in un nuovo settore. L'azienda, infatti, debutterà nel mondo delle personalizzazioni per console con le Razer Skins, una serie di skin appositamente realizzate per PS5 e Xbox Series X e S, ma anche per console portatili e laptop.

Al momento, le Razer Skins sono disponibili solo negli Stati Uniti, ma non è improbabile che nel prossimo futuro esse arrivino anche sul mercato europeo. Il sito web del produttore ci spiega che esse sono "realizzate con un vinile 3M personalizzato e pensate per la massima durabilità, fuse con un adesivo ad alta tecnologia che permette un'aderenza ultra-precisa e decorate con un elevato numero di design appariscenti per adeguarsi a qualsiasi giocatore".

Innanzitutto, le Razer Skins sono disponibili per Xbox e Playstation: per quanto riguarda le console di casa Microsoft, esse sono state realizzate sia per Xbox Series X che per Xbox Series S, mentre Razer ha pensato a delle skin sia per Playstation 5 Digital che per il modello della console dotato di lettore ottico per i dischi di gioco. I prodotti potranno essere acquistati in "pack completi" con lo stesso design per console e controller o in pack singoli, con la skin per la sola console. Non sembra esserci invece modo di acquistare singolarmente la personalizzazione per il DualShock 5 o per il controller Xbox di nuova generazione.

Per quanto riguarda gli handheld e i mini-PC, le Razer Skins sono disponibili per Steam Deck, per Razer Kishi V2 e per Razer Edge. Infine, lato laptop l'azienda ha lanciato le pellicole adesive per il suo laptop proprietario, il Razer Blade 14, e per tutti i principali portatili di casa Apple, come il Macbook Air da 13", il Macbook Pro M2 da 13" e i Macbook Pro da 14" e 16". Manca (per il momento) il supporto per il nuovo Macbook Air M2 da 15", ma siamo certi che anche quest'ultimo verrà integrato tra i prodotti compatibili in futuro.