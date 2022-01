Razer e Fossil presentano lo smartwatch per gamer Razer X Fossil Gen 6

Razer al CES 2022 ci ha dato dentro: assieme alla presentazione della scrivania da gaming modulare Project Sophia, la società ha svelato lo smartwatch da gamer Razer X Fossil Gen 6, disponibile sul mercato in tiratura limitata tra qualche giorno. Vediamolo nel dettaglio.

L’orologio in questione si presenta con cassa nera da 44 mm, due cinturini in silicone da 22 mm con il marchio Razer in verde e nero, e un luminoso display AMOLED con supporto a tre quadranti esclusivi - Analog, Text e Chroma. Sotto la scocca, invece, si mantengono le stesse specifiche del Fossil Gen 6: chipset Snapdragon Wear 4100 Plus prodotto da Qualcomm, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, NFC, GPS, microfono, sensore Sp02 e batteria con supporto alla ricarica dell’80% in poco più di 30 minuti.

Importante notare come Razer X Fossil Gen 6 riceverà l’update a Wear OS 3 nel corso del 2022, ottenendo così supporto prolungato anche da Big G. Addie Tan, Associate Director in Business Development di Razer, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Fossil per progettare uno smartwatch in edizione limitata e condividere il Razer X Fossil Gen 6 con la nostra community di giocatori in tutto il mondo. Siamo sempre alla ricerca di opportunità per completare lo stile di vita dei gamer e offrire loro prodotti che non solo abbiano un bell'aspetto, ma apportino anche valore alla loro vita”.

Lo smartwatch Razer X Fossil Gen 6 sarà disponibile globalmente dal 10 gennaio 2022 in solamente 1337 unità, con prezzo pari a 329 Dollari, sui negozi online ufficiali di Razer e Fossil. Ricordiamo che, in alternativa, potrete accedere anche al Fossil Gen 6 base presentato nell'agosto 2021.