Razer, il futuro sotto le dita: ecco la nuova BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

Sempre pronta a innovare e rinnovare nel campo delle periferiche di input da gaming, Razer ha da poco lanciato sul mercato la nuova Huntsman V2 Analog, tastiera full-size con switch ottici di nuova generazione. Oggi è il turno di un vero prodigio, la nuova nata della famiglia BlackWidow, totalmente wireless e con form factor al 65%.

Razer, nel comunicato ufficiale, parla di una tastiera "pensata per i gamer in cerca di un look elegante e minimalista o per coloro che necessitano di risparmiare spazio sul desktop, la BlackWidow V3 Mini HyperSpeed è una tastiera gaming 65%, ricca di funzionalità, con tasti di dimensioni standard, tastierini freccia e navigazione per la massima usabilità. Estremamente funzionale, con l’aggiunta della tecnologia HyperSpeed Wireless assicura una connettività wireless performante e a bassa latenza in un fattore forma compatto, risultando la tastiera gaming ideale per set up ordinati o con spazio limitato".

La gamma BlackWidow del resto ha una lunga storia di successi, vista come vero e proprio "punto di riferimento per le tastiere gaming oltre a continuare ad evolvere grazie al feedback della community", queste le parole di Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherials Business Unit di Razer. La community al primo posto, infatti "“dall’annuncio della Razer Huntsman Mini, abbiamo ricevuto la richiesta di creare una tastiera wireless compatta, che ha portato alla Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - è compatta e wireless, pur mantenendo i tasti essenziali sia per il gaming che per l’uso quotidiano".

Compatta e wireless, ma non lesina in qualità, versatilità e performance. Grazie all'HyperSpeed Multi-Device Dongle, potrà essere collegata in combinazione con mouse e tastiere compatibili, occupando una singola porta USB. Inoltre, la nuova BlackWidow V3 Mini HyperSpeed consente la connessione tramite Bluetooth, per un massimo di 3 pairing in memoria. Infine, sarà consentito l'utilizzo mentre in carica, sfruttando il cavo USB-C incluso.

Ogni carica completa garantisce un'autonomia fino a 200 ore di utilizzo.

Ma cosa si nasconde sotto i tasti? "Progettata come una tastiera compatta, anche la BlackWidow V3 Mini HyperSpeed dispone delle apprezzate tecnologie di switch leader del settore di Razer. Disponibile con Yellow Switch lineari e silenziosi, con smorzatori sonori migliorati di recente, o con Green Switch tattili e col tipico clic, che tanto piace ai gamer. La tastiera dispone anche di illuminazione Razer Chroma RGB per ogni tasto, keycap in ABS Doubleshot più robusti che non sbiadiranno mai e parti laterali extra spesse, per solidità e longevità massime con un’esperienza di digitazione di elevata qualità".