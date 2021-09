Razer Gaming Finger Sleeves, ufficiali i copridita per il gaming mobile

Il settore del gaming su smartphone si sta espandendo sempre di più, specialmente in Asia, e i principali brand dell’industria non vogliono perdere l’occasione di offrire prodotti innovativi e, in alcuni casi, decisamente insoliti. Tra questi figura anche i copridita Razer Gaming Finger Sleeves per le “massime prestazioni nel gaming mobile”.

Il produttore statunitense dichiara che questi ditali di stoffa hanno una funzione principale: garantire una migliore presa su schermo evitando sudore e offrendo un comfort senza precedenti. I Razer Gaming Finger Sleeves sono prodotti con un “tessuto liscio e ad alta sensibilità” in fibra d’argento altamente conduttiva, mantenendo la sensibilità desiderata per il gaming mobile e riducendo l’attrito. Notevole è lo spessore inferiore al millimetro, per essere precisi è pari a 0,8mm.

I copridita realizzati in nylon e spandex si adattano con una facilità sorprendente a qualsiasi dito e sono anche lavabili a mano e riutilizzabili. Insomma, sono la soluzione perfetta per evitare macchie oleose sullo schermo e sudorazione eccessiva durante il gaming su smartphone. Ovviamente si tratta di un prodotto estremamente specifico che farà comodo principalmente agli appassionati di videogiochi mobile, specialmente a livello competitivo.

Per quanto riguarda il prezzo, sul sito ufficiale Razer vengono proposti a 9,99 Dollari per singolo copridita, con la possibilità di aggiungere la Razer FGBG Strap e lo Razer Sneki Snek Plushie in un unico pacchetto.

Tra gli altri prodotti presentati nel 2021 appaiono anche l’headset da gaming Razer Barracuda X e le cuffie wireless ANC Razer Opus X.