Razer Huntsman: prezzo e immagini delle prime tastiere con tecnologia optomeccanica

Razer è un brand sempre in prima linea quanto si tratta di innovazioni in ambito di accessori da gaming. La nuova gamma di tastiere Huntsman lo conferma, visto che si tratta dei primi prodotti di questo tipo al mondo con tecnologia optomeccanica. Vi avevamo già parlato questa mattina dei prodotti in questione, ma ora sono emersi prezzi, immagini e sito ufficiale.

Cosa comporta la tecnologia optomeccanica? Ebbene, i nuovi tasti sono dotati di un sensore ottico al loro interno, con un segnale luminoso a raggi infrarossi che attiva il ricevitore, che attua immediatamente il comando associato al pulsante. Questo si traduce in una risposta dei tasti velocizzata del 30%, stando a quanto dichiarato da Razer. La forza di attuazione richiesta è di 45 grammi, mentre la durata garantita è di 100 milioni di battute. La società californiana ha anche aperto un'apposita pagina del sito ufficiale (completamente in italiano) per spiegare nel dettaglio il tutto.

I modelli appartenenti alla gamma sono due: Huntsman e Huntsman Elite. Il secondo presenta anche un ulteriore sistema di illuminazione e dei controlli multimediali personalizzabili. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, le due tastiere sono già acquistabili dallo shop online ufficiale di Razer al prezzo di 159,99 euro (Huntsman) e 209,99 euro (Huntsman Elite). I layout disponibili sono US e ITA per quanto riguarda il "modello base" e solamente US per la variante Elite.