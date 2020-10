Razer ha inserito i LED pure sulla carta di credito, ma c'è una mancanza

Dopo averci "deliziato" con le gomme da masticare da gaming, Razer torna a lanciare un altro dei suoi progetti. Questa volta, l'azienda di Min-Liang Tan ha deciso di inserire dei LED pure in una carta di credito VISA. Sì, avete capito bene.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete vedere sul sito ufficiale di Razer, la società ha lanciato la Razer Card, una prepagata disponibile in quel di Singapore, che strizza l'occhio, come affermato dalla stessa azienda, a "giovani e millennials". La carta è accessibile sia in una sua versione virtuale che fisica. Quest'ultima è chiamata Premium ed è indicata come "la prima carta che si illumina in fase di pagamento".

Infatti, la Razer Card dispone di un LED che illumina il logo della società. Tuttavia, c'è una mancanza: la luce è solo verde, non è RGB. Insomma, non è possibile personalizzare il colore dei LED della carta di credito VISA lanciata da Razer, ma bisogna accontentarsi della "luce di base". Tuttavia, di questo passo probabilmente l'azienda di Min-Liang Tan in futuro potrebbe puntare anche a una soluzione di questo tipo.

Sembra che la carta offra la possibilità di ricevere alcuni cashback su determinati acquisti. Inoltre, non dovrebbe mancare anche un sistema di "ricompense". In ogni caso, per il momento, la Razer Card è disponibile solamente in alcuni mercati selezionati, come quello di Singapore.