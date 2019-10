Razer Junglecat disponibile in Italia: controller mobile e PC che ricorda Nintendo Switch

Un po' a sorpresa, Razer ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia del controller chiamato Junglecat, che ricorda molto da vicino i Joy-Con della Nintendo Switch. Il prodotto è pensato per essere utilizzato con smartphone e PC Windows. La lista dei giochi supportati è molto ampia.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale di Razer, gli sviluppatori hanno già provveduto a rendere compatibili centinaia di titoli. Giusto per farvi degli esempi concreti, nella lista troviamo ARK: Survival Evolved, Real Racing 3, Need for Speed Most Wanted e Dead Trigger 2. Per quanto riguarda il controller in sé, il design è particolarmente interessante: da "chiuso" il controller ricorda molto i Joy-Con di Nintendo Switch quando vengono riposti nella propria "impugnatura". D'altronde, il Razer Junglecat può essere utilizzato anche senza "inserire" lo smartphone, come potete vedere nell'immagine presente qui sotto.

Per il resto, tra il lato sinistro e il lato destro del pad si possono posizionare tre diverse "cover" in grado di rendere agevole l'utilizzo con molti modelli di smartphone. I dispositivi pienamente compatibili in tal senso sono Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy S10+. Chiaramente i controller possono funzionare anche con altri dispositivi, ma quelli citati sono i modelli supportati ufficialmente.

Stando a Razer, il controller Junglecat è in grado di garantire oltre 100 ore di gioco con una singola ricarica, vista che viene utilizzata la connessione Bluetooth Low Energy (BLE). La porta di ricarica è una USB Type-C e la mappatura dei tasti può essere effettuata tramite l'applicazione Razer Gamepad. Secondo quanto scritto sul sito ufficiale dell'azienda, il controller si può utilizzare anche su PC Windows passando per l'apposito adattatore.

Per quanto riguarda il prezzo, Razer Junglecat viene venduto a un costo di 119,99 euro sullo shop ufficiale di Razer.