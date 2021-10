Razer Kiyo X e Rispaw X ufficiali: scheda di acquisizione e webcam per streamer

Sempre più attenta all'innovazione per gamer e streamer, di recente Razer ha presentato Gaming Finger Sleeves, un set di copridita pensati appositamente per giocatori in mobilità. Oggi invece ci concentriamo su due interessanti novità per lo streaming da PC.

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, ha infatti presentato la nuova Webcam Razer Kiyo X e la scheda di acquisizione Razer Rispaw X, due periferiche davvero interessanti per aspiranti streamer.

La nuova Kiyo X è una webcam di tipo USB con possibilità di acquisizione a 720p e 60FPS o 1080p e 60FPS, dotata di autofocus integrato e con possibilità di controllo direttamente dall'applicazione ufficiale Razer Synapse. La webcam Razer Kiyo X è disponibile a 89,99 euro sul sito ufficiale.

Quanto alla nuova scheda di acquisizione Razer Ripsaw X, questo strumento darà la possibilità di acquisire video fino alla risoluzione 4K a 30FPs, mentre in termini di collegamento, sarà possibile sfruttare lo standard HDMI 2.0 e USB 3.0, con latenza minima e compatibilità con tantissime periferiche, tra cui anche le fotocamere DSLR. La nuova Ripsaw X non necessita di suite specifiche ed è compatibile con le principali piattaforme per la gestione dello streaming. La nuova Ripsaw X è acquistabile sul sito ufficiale a 139,99 euro.