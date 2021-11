Razer lancia il suo Black Friday: tutti gli sconti su mouse, cuffie e tastiere da gaming

Ormai il Black Friday si fa sentire: anche se non è ufficialmente arrivato, sempre più brand e portali di e-commerce stanno proponendo le loro promozioni. Lo Xiaomi Black Friday 2021 lanciato oggi è un esempio, seguito poi anche dalle offerte su periferiche da gaming Razer lanciate online dal produttore stesso.

Per celebrare questo grande periodo di sconti e l’imminente arrivo delle festività natalizie, a più di un mese da queste ultime Razer inizia già a proporre sedie, tastiere, mouse, cuffie e controller in offerta. In Italia sarà possibile trovare le seguenti periferiche da gaming su Amazon e da Mediaworld:

Amazon

Mediaworld

Attenzione, però, perché Razer consiglia di tenere d’occhio le date del 26 novembre 2021 (il Black Friday 2021 effettivo) e il 29 novembre 2021 (Cyber Monday). Ci saranno offerte speciali in arrivo? Lo scopriremo soltanto in tali occasioni.

Tra le altre offerte ora disponibili lanciate per il Black Friday 2021 abbiamo anche segnalato notebook e PC desktop da gaming in sconto da Mediaworld.