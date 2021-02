Razer lancia la Huntsman V2 Analog con switch ottici di nuova generazione

Dopo aver catturato la nostra attenzione al CES 2021 con un prodotto del tutto inaspettato, una mascherina N95 con illuminazione RGB, Razer ha svelato la sua nuova tastiera da gaming di fascia altissima. La Razer Huntsman V2 Analog promette una piccola rivoluzione con i suoi nuovi switch ottici analogici.

Vi abbiamo già parlato della tastiera Huntsman e degli switch opto-meccanici di prima generazione nella nostra recensione, registrando un ottimo feedback soprattutto per quanto riguarda la responsività nel gaming, ma anche nella scrittura.

La seconda iterazione promette ulteriori miglioramenti, tramite la tecnologia ottica analogica con attuazione a due passaggi finemente regolabile, per restituire un maggior controllo dei movimenti, rispetto al tradizionale input on/off.

Immancabile il poggiapolsi in similpelle magnetico, con effetto underglow configurabile tramite Razer Chroma. Confermati anche il quadrante multifunzione sull'angolo superiore destro, per i controlli multimediali, e una porta USB 3.0 passthrough sul lato opposto.

In termini di qualità costruttiva, parliamo di un telaio in alluminio che dovrebbe garantire un'ottima solidità. Interessante anche l'introduzione di una nuova mescola per quanto riguarda i keycap, prodotti a doppia iniezione e con materiali studiati per non sbiadire.



Anche quest'anno Razer promette di stupirci, con una lineup davvero molto interessante e arricchita di recente anche di un mouse a 8000 Hz, il nuovo Razer Viper 8KHz.