Razer lancia il Kishi Universal Gaming Controller per Android

Razer annuncia la disponibilità del Kishi Universal Gaming Controller per Android, il nuovo accessorio mobile che si è portato a casa due "Best of CES" a Gennaio. Il controller, che arriverà su iPhone a fine estate, può essere acquistato sul sito web di Razer, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati ad 89,99 Euro.

Razer Kishi offre funzionalità di gaming per i giocatori mobili, ed offre una maggiore precisione e controller ampliati grazie alle levette analogiche cliccabili, alla serie di pulsanti frontali e multifunzione, ed alla croce direzionale ad otto vie.

Inoltre, il controller è anche dotato di due grilletti analogici e due pulsanti "bumper" per un'esperienza di gioco a tripla A di livello console, accessibile anche in mobilità.

Il design messo in campo da Razer permette a Kishi di supportare un'ampia gamma di smartphone Android. La connessione diretta USB-C elimina il lag degli input, consentendo agli utenti di godere di un gameplay a bassissima latenza. I tempi di gioco prolungati dei titoli Android o dei servizi di giochi cloud sono supportati attraverso la ricarica pass-through, invece.

Per tutti i dettagli su Razer Kishi Universal Gaming Controller, vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente sul sito web di Razer.

Avete intenzione di acquistarlo? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.